Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer verletzt

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Engelsbacher Straße und Friedrichstraße wurde am Freitagnachmittag ein 13-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Um 13.10 Uhr hatte der Radfahrer von der Engelsbacher Straße kommend in die Marienstraße abbiegen wollen. Während sich der 13-Jährige auf der Hauptstraße befand, fuhr ein 76-jähriger VW-Fahrer aus der Friedrichstraße kommend in die Kreuzung ein. Der Radfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem VW. Während sein Fahrrad unbeschädigt blieb, entstand am VW des Unfallverursachers ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell