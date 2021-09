Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opelfahrer betrunken

Gotha (ots)

Ein 55jähriger Opelfahrer beschädigte sich am Freitagabend gegen 20:45 Uhr an einem massiven Pfosten in Gotha seinen fahrbaren Untersatz. Zeugen des Vorfalls informierten die Polizei, da der Opelfahrer davonfuhr. Die mit der Unfallaufnahme betrauten Polizisten konnten zwar keinen Schaden an dem betroffenen Pfosten feststellen, bemerkten aber erheblichen Alkoholgeruch bei dem Verursacher, als sie ihn an seiner Anschrift aufsuchten. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,48 Promille. Der Opelfahrer musste eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen. (ri)

