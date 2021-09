Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rückwärts in den fließenden Verkehr

Gotha (ots)

Ein 20jähriger Transporterfahrer beschädigte am Samstagabend um 18:45 Uhr in der Gartenstraße von Gotha beim Ausparken aus einer Parklücke einen vorbeifahrenden Hyundai. Am Transporter des Unfallverursachers, welcher rückwärtsfuhr, war kaum Schaden entstanden. Beim Hyundai war nahezu die komplette Beifahrerseite mit einem Schaden von geschätzten 2500 Euro beschädigt.

