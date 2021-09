Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wahlplakate beschädigt

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Gegen Mitternacht begab sich eine kleine Personengruppe auf einen Parkplatz an der Friedrich-Böttger-Straße. Hier rissen die Unbekannten mehrere Wahlplakate herunter und versuchten, diese in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelang. Auch ein Bauzaun kam bei der Tathandlung zu Schaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000,- Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen und der Tätergruppierung nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen, Hinweis-Nr. 0210965/2021. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell