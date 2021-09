Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschmierungen an Sporthalle

Geraberg, Ilm-Kreis (ots)

Zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr am gestrigen Freitag wurden Schmierereien an der Rückseite der Geratalhalle hinterlassen. Unbekannte sprühten mit schwarzer, roter und silberner Farbe Schriftzüge und Symbole linkspolitischen Inhalts sowie Beleidigungen an die Wand. Der Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden, Hinweisnummer 0210969/2021. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell