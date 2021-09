Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer drängelt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 13.50 Uhr befand sich ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Chrysler auf der Ichtershäuser Straße und fuhr stadtauswärts. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer kam vom Grundstück eines dortigen Autohauses und bog auf die Ichtershäuser Straße, ebenfalls in Fahrtrichtung Erfurt ein und fuhr folgend hinter dem 62-Jährigen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Transporter. In der weiteren Folge versuchte der Unbekannte mehrfach den Geschädigten zu überholen, obwohl die Verkehrslage ein Überholmanöver nur schwer zuließ. Im Bereich der Kreuzung in Richtung Rudisleben überholte der Unbekannte schließlich, scherte kurz vor dem 62-Jährigen ein und bremste ihn aus. Er konnte einen Unfall lediglich durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Fahrweise des schwarzen Transporters machten oder Informationen zu dessen Fahrer haben. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0209627/2021) entgegen. (db)

