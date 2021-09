Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

B84 Hütscheroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es kurz nach 06.30 Uhr zu einem Wildunfall. Der 64-jährige Fahrer eines Kraftomnibuses "Vectio" war in Richtung Behringen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision in dessen Folge am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Das Tier verende an der Unfallstelle. (db)

