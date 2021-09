Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach E-Bike Diebstahl

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten zwischen dem 07.09.2021, gegen 15.30 Uhr und dem gestrigen Nachmittag, gegen 18.00 Uhr zwei E-Bikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Mühlgraben. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage, öffneten gewaltsam die Sicherung und stahlen die E-Bikes. Es handelte sich um zwei Cube Reaction Hybrid in schwarzer bzw. blauer Farbe. Der Gesamtwert wurde mit ca. 7.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Beutegutes geben können (Tel. 03677-601124/ Bezugsnummer 0209999/2021). (db)

