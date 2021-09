Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter bei Diebstahl gestellt

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei konnte in der letzten Nacht drei Täter auf frischer Tat stellen und festnehmen. Die Männer im Alter zwischen 19 und 40 Jahren beabsichtigten Fahrräder zu stehlen, welche auf einem Träger an einem Wohnmobil in der Parkallee befestigt waren. Sie versuchten noch zu flüchten, die Beamtinnen und Beamten konnten jedoch alle drei Personen festnehmen. Der 40-Jährige leistete zusätzlich Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Täter wurden zur Dienststelle gebracht und sie erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. Am Fahrradträger entstand geringer Sachschaden.(db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell