Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen nach einem Angriff auf einen 47-Jährigen am gestrigen Tag um 18.04 Uhr. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Rudolstädter Straße, als er plötzlich von zwei Unbekannten von hinten angegriffen wurde. Die Täter flüchteten anschließend. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich zur Tatzeit am Ort des Geschehens aufhielten und Wahrnehmungen gemacht haben. Die PI Arnstadt-Ilmenau nimmt Hinweise zur Tat oder zu den Tätern unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0209976/2021) entgegen. (db).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell