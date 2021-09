Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer gesucht

L1026 Emleben (Landkreis Gotha)) (ots)

Die Polizei Gotha ermittelt derzeit nach einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter fuhr offenbar mit seinem Fahrzeug aus Richtung Emleben kommen in Richtung Schönau v.d.W., kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verunfallte im Straßengraben. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer und ließ sein Fahrzeug vor Ort zurück. Als die Beamten der Gothaer Polizei am Einsatzort eintrafen, befanden sich an dem Ford keine Kennzeichen. Der PKW wurde abgeschleppt und die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Fahrzeugs oder zum möglichen Unfallhergang machen können (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0209113/2021). (db)

