Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

Ilmenau (ots)

Zwischen dem gestrigen Abend, gegen 18.00 Uhr und dem heutigen Morgen, gegen 08.45 entwendete ein Unbekannter ein E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Eisler-Straße. Der Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Fahrradkeller und stahl dort das Cube Touring im Wert von ca. 2.500 Euro. Da das Fahrrad über das Hinterrad gesichert war, ließ der Täter jenes am Tatort zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Beuteguts machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0209531/2021) zu melden. (db)

