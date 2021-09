Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand bei Schweißarbeiten

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 19.45 Uhr erhielt die Polizei am gestrigen Tag die Information, dass es in der Unteren Marktstraße zu einer Brandentwicklung kommen soll. Als Beamten vor Ort ankamen, löschte die Feuerwehr den Kleinbrand bereits. Es zeigte sich, dass es offenbar zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr bei Verlegearbeiten an einem Vordach eines Mehrfamilienhauses zum Brandausbruch kam. An dem Vordach entstand dabei Sachschaden, er wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für die Hausbewohner bestand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Branddelikts. (db)

