Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Unfall verletzt

Eisenach (ots)

Eine 33 Jahre alte Frau verletzte sich gestern, gegen 15.55 Uhr in der Adam-Opel-Straße im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Sie fuhr im dortigen Kreisverkehr und kollidierte mit einem einfahrenden Opel eines 61-Jährigen. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Am Opel und am Fahrrad entstanden unfallbedingte Schäden. (db)

