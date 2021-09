Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankstellengelände verlassen - Zusammenstoß mit Fahrrad

Gotha (ots)

Gegen 16.15 Uhr kam es gestern in der Ohrdrufer Straße zu einem Verkehrunfall. Ein 59 Jahre alter Mann war mit seinem Fahrrad in Richtung Gewerbegebiet unterwegs, als ein 39-Jähriger mit seinem Hyundai ein dortiges Tankstellengelände verlassen wollte. Es kam zur Kollision und dabei verletzte sich der Zweiradfahrer. Er kam zur Versorgung ins Krankenhaus. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand unfallbedingter Schaden. (db)

