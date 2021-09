Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision an der Waschanlage

Eisenach (ots)

Gegen 11.30 Uhr ereignete sich heute an einer Waschanlage "An der Karlskuppe" ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Fahrer eines VW stieß beim Rangieren mit dem Mercedes eines 38 Jahre alten Mannes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, beide blieben fahrbereit. Die Fahrer verletzten sich infolge der Kollision glücklicherweise nicht. (db)

