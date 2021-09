Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit endet mit mehreren Anzeigen

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 18.30 Uhr in der Brunnenstraße zu einem Streit zwischen einem 43- und einem 49-Jährigen. Der Grund hierfür ist offenbar in der Vergangenheit zu suchen. Im Ergebnis soll gestern das Fahrzeug des 43-Jährigen beschädigt worden sein und folgend kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Der 49-Jährige kam in der Folge ins Krankenhaus. Inwieweit der Streit ursächlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Beteiligte erwartet jetzt ein Strafverfahren. (db)

