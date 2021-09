Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall während eines Überholversuchs

B84 Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich auf der B84 zwischen Behringen und Eisenach ein Verkehrsunfall im Bereich des Abzweigs Hütscheroda. Ein 45-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte die vor ihm fahrende 27-Jährige in ihrem Skoda zu überholen. Vor beiden Fahrzeugen befand sich zu diesem Zeitpunkt ein LKW. Während des Überholversuchs scherte die Skoda-Fahrerin ebenfalls aus, übersah den VW im Überholvorgang und es kam zur Kollision. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8.000 Euro. Beide PKWs waren noch fahrbereit. (db)

