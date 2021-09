Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Gotha (ots)

Am 01.09.2021 berichtete die Polizei über einen Polizeieinsatz am Coburger Platz. Es war zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 52-Jährigen gekommen. Die Kriminalpolizei Gotha nahm umgehend die Ermittlungen auf. Diese führten schnell zu einem 43-jährigen Gothaer (mazedonisch). Er konnte am 03.09.2021 festgenommen und folgend dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Richter des Amtsgerichts Erfurt erließ einen Haftbefehl und schlussendlich brachten Beamte der Gothaer Polizei den Tatverdächtigen in die JVA. Die weiteren Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (db)

