Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Samstag soll es zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr am Coburger Platz zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-jährigen (litauisch) gekommen sein. Der Geschädigte befand sich zunächst mit dem Täter im Gespräch. Aus unbekanntem Grund fügte der Unbekannte dem 36-Jährigen anschließend eine Schnittverletzung an der Wade zu und flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Peron mit dunkler Hautfarbe handeln. Weiterhin konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 180cm groß - kurze, lockige Haare - bekleidet mit einer Adidas Sportjacke mit weißen Streifen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0205372/2021 zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell