Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugdiebstahl - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Unbekannter entwendete gestern, gegen 14.00 Uhr einen Chevrolet Cruze in schwarz. Das Fahrzeug war in der Karl-Liebknecht-Straße geparkt und nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Täter in Begleitung eines Kindes gewesen sein. Der Wert wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht derzeit Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des PKW unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0205689/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell