Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle verloren

K4 Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 31-Jährige verlor gestern, kurz vor 17.00 Uhr auf der K4 zwischen Hohenfelden und Riechheim die Kontrolle über ihren Citroen und landete letztlich im Straßengraben. Durch den Unfall werden die Fahrerin und zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt, sie wurden im Krankenhaus behandelt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und dessen Ursache dauern gegenwärtig an. (db)

