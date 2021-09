Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 26-jähriger Gothaer stellte am Samstagmorgen vor Arbeitsbeginn seinen grauen PKW Opel Astra auf dem Parkplatz eines ortsansässigen Paketverteilzentrums in der Straße "Das Steinfeld" ab. Nach Feierabend bemerkte der Fahrzeugführer gegen 17.30 Uhr das sein PKW offensichtlich durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ jedoch keinerlei Angaben zu seiner Person. Die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha ermitteln nun im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0205242/2021 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell