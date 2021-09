Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW beschädigt

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter einen PKW Audi A4/Avant eines 59-Jährigen. Dieser hatte zuvor sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 19.00 Uhr in der Hautstraße abgeparkt. Als der Fahrzeughalter am Samstag zu seinem PKW zurückkehrte, stellte dieser mehrere Dellen, mehrere Kratzer sowie zwei zerstochene Reifen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0205161/2021 entgegen. (rak)

