Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Ein hochwertiges Fahrrad erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag. Zuvor öffneten der oder die Täter das Garagentor in einer Garage in der Schillerstraße. Das Fahrrad war zudem mittels zweier Bügelschlösser gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike Specialized Levo SFR Coup 29. Der Wert des Fahrrades wurde mit 6202 Euro angegeben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei, unter Benennung der Bezugsnummer 0205359/2021, telefonisch (03677/601124) in Verbindung zu setzen. (rk)

