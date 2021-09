Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrowerkzeug aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Ichtershausen (ots)

In eine Garage in der Alexander-Puschkin-Straße in Ichtershausen, brachen unbekannte Täter, in der Nacht von Freitag zu Samstag ein. Aus dieser nahm der oder die Täter mehrere Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 467 Euro mit. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht hierzu Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei, unter Benennung der Bezugsnummer 0205387/2021, telefonisch (03677/601124) in Verbindung zu setzen. (rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell