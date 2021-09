Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Motorrad gestürzt

Dreiherrenstein (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Dreiherrenstein und Neustadt am Rennsteig. Nach einem Überholvorgang, beim Wiedereinscheren, verlor ein 31-jähriger Motorrad-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fiel auf die Fahrbahn und rutschte dabei über die Bankette. Bei dem Sturz wurde er verletzt und musste im Krankenhaus notärztlich versorgt werden. Am Motorrad der Marke Honda entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. (rk)

