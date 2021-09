Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Sachbeschädigungen

Arnstadt (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen verübte am Freitagabend, im Bereich Am Fürstenberg in Arnstadt, ein unter Betäubungsmitteleinfluss stehender 32-jähriger Mann aus Arnstadt. Hierbei kletterte er auf mehrere Balkons, zerschlug wahllos mehrere Glasscheiben, beschädigte mehrere Wohnungstüren, ein Zaunsfeld eines Grundstückes und ein elektrisches Grundstückstor. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei mussten zum Einsatz gebracht werden um dem Täter habhaft zu werden. Letztlich gelang dies und der 32-Jährige wurde auf Grund seines Zustandes ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell