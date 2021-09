Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigte Straßenlaternen - Zeugen gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22.45 Uhr kam es in der Karl-Kornhaß-Straße zu einer Sachbeschädigung an mehreren Straßenlaternen. Unbekannte beschädigten dort auf dem Parkplatz eines Freizeitbades insgesamt drei Laternenmasten sowie ein Verkehrs- und ein Hinweisschild. Die Täter verließen anschließend den Parkplatz unerkannt in Richtung Reihnhardsbrunner Straße. Zur Ergreifung der Täter bittet die Polizei in Gotha um sachdienliche Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0204842/2021 entgegen. (rak)

