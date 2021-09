Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Trügleben (Landkreis Gotha) (ots)

Vergangene Nacht hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in der Straße "Bei der Windmühle" abgesehen. Der abwesende Eigentümer des Wohnhauses wurde gegen 3.20 Uhr via Smartphone über einen Einbruchsalarm alarmiert. Die daraufhin verständigten Beamten konnten vor Ort jedoch keine Täter mehr antreffen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Täter(n), u.a. mittels eines Polizeihubschraubers, verliefen ergebnislos. Zum entwendeten Beutegut können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0204973/2021 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell