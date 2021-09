Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftrad vor Wohnblock gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom Donnerstag, 02.09.2021, 17.00 Uhr, bis Freitag, 03.09.2021, 12.30 Uhr, ein schwarz-graues Leichtkraftrad der Marke 'Taizhou Zhougneng', welches gesichert vor einem Wohnblock in der Mosewaldstraße parkte. Auf dem Heckgepäckträger des gestohlenen Zweirads befand sich eine schwarze Kunststoffbox, in der sich ein schwarzer Motorradhelm befand. Das Fahrzeug mit Helm hat einen Wert von über 200 Euro. Die Polizei Eisenach hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet und sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0204581/2021, Telefonnummer 03691 - 241124). (mwi)

