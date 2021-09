Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 11.45 Uhr ereignete sich am heutigen Tag in der Erfurter Straße ein Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Seat fuhr in Richtung Eischleben, als es zum Zusammenstoß mit einem 13-Jährigen auf einem Fahrrad kam. Das Kind wurde zur Behandlung in einen Krankenhaus gebracht. Am Zweirad und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlung. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell