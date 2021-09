Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Krankenhaus ins Gewahrsam der Polizei

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 51-Jähriger verursachte am heutigen Tag zur Mittagszeit einen Polizeieinsatz am Krankenhaus in Friedrichroda. Der Mann kam mit einem Rettungswagen zur Klinik, dort fing er an zu randalieren. Die Polizisten aus Gotha fuhren umgehend zum Einsatzort und versuchten den Mann zu beruhigen. Dies misslang und er griff einen der Beamten an, zu Verletzungen kam es nicht. Der 51 Jahre alte Herr wurde folgend durch die Polizisten in Gewahrsam genommen und nach Gotha gebracht. Da er die Beamten zusätzlich beleidigte, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren. (db)

