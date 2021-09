Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beförderung in der LPI Gotha 2021 - Renoviertes Theater eingeweiht (Korrektur, neues Foto)

Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis (ots)

Am 31.08.2021 führte die Landespolizeiinspektion Gotha die diesjährige Beförderungsveranstaltung im Theater im Schlossgarten in Arnstadt durch.

Insbesondere der kulturelle Bereich war die vergangenen eineinhalb Jahre durch die anhaltende Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Während sonst Konzerte, Theateraufführungen oder Tanzdarstellungen die Besucher des Theaters begeistern, prägten Lock-Down und Eindämmungsmaßnahmen den Alltag der Theatermitarbeiter, Künstler und Musiker.

Das Theater nutzte die Zeit für umfangreiche Renovierungsmaßnahmen und die LPI Gotha hatte die Ehre den neuen Saal für die diesjährige Beförderung symbolisch einzuweihen.

Der Einladung folgten der Staatssekretär Inneres, Herr Udo Götze, die Vertreterin der Stadt Ilmenau, Frau Beate Misch, der stellvertretende Landrat des Ilm-Kreis, Herr Kay Tischer, der Vorsitzende des Innen- und Kommunalausschusses des Thüringer Landtags, Herr Sascha Bilay neben Abgeordneten des Bundes- und Landtages. Ebenso nahmen Vertreter der Gewerkschaft der Polizei sowie des Haupt-, Bezirks- und Örtlichen Personalrats an der Veranstaltung teil und gratulierten den Beamtinnen und Beamten.

Ein Highlight war in diesem Jahr die musikalische Umrahmung durch das Polizeimusikkorps Thüringen in der Besetzung als symphonisches Blasorchester. Im Jahr 1946 noch als Landespolizeikapelle Thüringen gegründet, sollte am heutigen Tag eine erneute Umbenennung erfolgen. Herr Götze nahm den offiziellen Akt vor und verlieh den neuen Namen: "Polizeiorchester Thüringen". Er betonte in seiner Rede die Stellung des Orchesters als wichtigen Bestandteil der Thüringer Polizei. Die Musiker zeigten sich anlassentsprechend in Höchstform und präsentierten einen facettenreichen Mix aus klassischen Stücken, z.B. von Franz von Suppé kombiniert mit modernen Hits in einem Abba-Medley.

In diesem Jahr konnten 58 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst der Landespolizeiinspektion Gotha befördert werden. Die Beförderung wurde durch den Behördenleiter, den Leitenden Polizeidirektor Günther Lierhammer, vorgenommen.

Der Behördenleiter bilanzierte das zurückliegende Jahr als herausfordernd. Die Polizeiarbeit war durch pandemiebedingte, polizeiliche Maßnahmen geprägt, die sich durch eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit und kritische Bewertung durch die Bevölkerung auszeichneten. Herr Lierhammer hob in diesem Zusammenhang das Feingefühl und Geschick der Beamtinnen und Beamten beim Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern im Schutzbereich hervor. Zudem betonte er die hohe Einsatzbelastung der Dienststellen durch wiederkehrende Veranstaltungen wie z.B. sog. Hygienespaziergänge.

Herr Lierhammer dankte in seiner Rede den anwesenden Beamtinnen und Beamten für das durchgehend hohe Engagement und die Bereitschaft zur Hilfeleistung, während die Anforderungen an jede Polizistin und jeden Polizisten weiter wachsen. Dies belegen z.B. über 15.000 Notrufe, welche im Jahr 2021 bereits bewältigt wurden. Vor diesem Hintergrund freute sich der Behördenleiter in diesem Jahr erneut eine stattliche Anzahl an Beamtinnen und Beamten befördern zu können und ihnen auf diesem Weg die verdiente Anerkennung zu Teil werden zu lassen.

Der Behördenleiter dankte insbesondere dem Intendanten des Arnstädter Theaters, Herrn Meier, für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Organisation der Veranstaltung. Dank des tollen Ambientes, der einmaligen Kulisse und dem Einsatz des Polizeiorchesters Thüringen wird der Tag für die beteiligten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten lange in Erinnerung bleiben. Foto: LPI Gotha. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell