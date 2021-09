Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz am Coburger Platz

Gotha (ots)

In der Nacht von gestern auf heute kam es gegen 00.50 Uhr am Coburger Platz zu einem Angriff auf einen 52 Jahre alte Mann (algerisch). Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte ein Unbekannter den Geschädigten mittels eines Stichwerkzeugs, sodass er Verletzungen davon trug und zur medizinischen Versorgung umgehend in ein Krankenhaus gebracht musste. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Auskünfte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0201944/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell