Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Gartenlaube

Witzleben (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Polizei gegen 14.30 Uhr die Mitteilung eines Brandgeschehen am Töpfermarkt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Schuppen in Brand, in dem u.a. Werkzeug und ein Traktor gelagert wurden. Es bestand keine Gefahr für Personen sowie für andere Gebäude. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der Schaden beläuft sich jedoch auf ca. 7.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. (db)

