Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr kam es am gestrigen Tag in der Langensalzaer Straße zum Zusammenstoß zwischen zwei Opel. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Buggasse unterwegs, als die 24-jährige der Fahrerin des vorderen Opels verkehrsbedingt halten musste. Folgend kam es zur Kollision mit dem dahinterfahrenden Opel eines 54-Jährigen. Infolge des Unfalls verletzten sich die 24-Jährige und ihr 32-jähriger Mitfahrer. Der aufgefahrene Opel war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell