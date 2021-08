Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Spielgeld an der Kasse

Arnstadt (ots)

Die Ilmenauer Polizei ermittelt derzeit in einem besonders dreisten Betrugsversuch. Ein Unbekannter wollte Waren im Wert von fast 100 Euro in einem Geschäft in der Stadtilmer Straße bezahlen. Hierzu übergab er einen gefalteten Geldschein an den Kassierer. Dieser öffnete den Schein und staunte nicht schlecht. Zum einen Stand in einer Ecke offensichtlich das Wort "Fake" und eine Seite war nicht einmal bedruckt. Der Täter erkannte in diesem Moment die Aussichtslosigkeit seines Vorhabens und flüchtete. Die Waren ließ er vor Ort zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich gegen 13.00 Uhr in dem Schreibwarenladen in der Stadtilmer Straße aufhielten und Hinweise zum Täter geben können (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0200679/2021). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell