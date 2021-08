Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden am Fußgängerüberweg

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag befuhr eine 71 jährige Seat Fahrerin in Ilmenau die J.-Fr.-Böttger-Straße aus Richtung Oehrenstock kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe des Abzweiges zur Schortestraße querte eine 97 Jahre alte Fußgängerin den Fußgängerüberweg und wurde vom Pkw touchiert, woraufhin sie zu Fall kam. Die Seat Fahrerin brachte die Dame eigenständig ins Krankenhaus, wo diese als schwer verletzt eingestuft wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. (TB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell