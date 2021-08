Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde ein 31 jähriger VW Fahrer in Neustadt am Rennsteig einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Vorwert von 1,33 Promille.

Daraufhin erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheines und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (TB)

