Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines E-Bikes nach Umbaumaßnahme

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 27.08.2021 entwendet ein derzeit unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Bike der Marke Specialized (Farbe schwarz - blau) im Wert von ca. 2.500 Euro aus einem Fahrradständer vor einem Firmengelände der Arnstädter Robert-Bosch-Straße. Der 43 jährige Geschädigte schloss sein Rad am Vorderrad an, welches der Täter über die Schnellspannfunktion lösen konnte. Ein passendes Vorderrad im Wert von ca. 50 Euro fand der Unbekannte an einem ebenfalls vor Ort abgestellten Fahrrad eines 26 jährigen, welches er vermutlich ins entwendete E-Bike einsetzte und in unbekannte Richtung flüchtete.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0199135/21 entgegen. (TB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell