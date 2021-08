Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Rucksack

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 27.08.2021 geht eine 70 jährige Geschädigte gegen 16:35 Uhr der Gartenarbeit in einer Gartenanlage in Arnstadt Am Riesenlöffel nach. Eine derzeit unbekannte Person betritt den Garten und entwendet aus dem unbeaufsichtigten Rucksack der Geschädigten 50 Euro Bargeld. Als er durch die Geschädigte ertappt wird, flüchtet dieser durch mehrere Gärten in unbekannte Richtung.

Zum unbekannten Täter ist folgendes bekannt: männlich, ca. 20 Jahre, südländischer Typ, schlanke bis drahtige Gestalt, dunkle kurze Haare, dunkler Kapuzenpullover

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0198898/21 entgegen. (TB)

