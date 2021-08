Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

B 19 Eisenach (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad die B 19 zwischen Wilhelmstal und Eisenach. In einer Kurve geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 58-Jährigen. In der Folge stürzten der Zweiradfahrer und seine 59-jährige Sozia und verletzten sich. Sie mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000,- EUR, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

