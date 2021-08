Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Raubüberfälle geklärt - Täter in Haft

Gotha (ots)

Am 24.08.2021 kam es gegen 21.30 Uhr in einer Tankstelle in der Eschleber Straße zu einer räuberischen Erpressung. Ein bis dato Unbekannter erlangte unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstands Bargeld und konnte unerkannt flüchten. Am gestrigen Morgen kam es kurz nach 06.00 Uhr in einer Tankstelle in der Ohrdrufer Straße zu einem gleichgelagerten Raubüberfall, wobei der Täter jedoch keine Beute machen konnte und zu Fuß flüchtete. Die Flucht dauerte nur 15 min, da er durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Reinhardsbrunnerstraße/Cosmarstraße lokalisiert werden konnte. Der 20-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen, wobei er während der Maßnahme erheblichen Widerstand leistete. Es folgte die Haftvorführung am Amtsgericht Gotha, ein Haftbefehl wurde erlassen. Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen schwerer räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte werden durch die Kriminalpolizei Gotha geführt. (db)

