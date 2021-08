Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug kollidiert mit Hauswand

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag stellte eine 53-jährige ihren VW in der Gäufeldener Straße ab und verließ anschließend ihr Fahrzeug. Gegen 16.00 Uhr rollte das Fahrzeug zunächst in einen Vorgarten, touchierte dort einen Baum und kam anschließend an einer Hausfassade zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500,- EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell