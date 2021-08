Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Arnstadt (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07.45 Uhr in Bereich der Kreuzung Thöreyer Straße/Zum Lokschuppen zu einem Verkehrsunfall. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishi beabsichtigte von der Straße "Zum Lokschuppen" auf die Thöreyer Straße abzubiegen. Hierbei kam es zu Kollision mit dem VW eines 59-Jährigen, der die Thöreyer Straße in Richtung Arnstadt befuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls Einsatz, die Kameraden banden ausgelaufene Betriebsstoffe. (db)

