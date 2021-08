Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

L 1044 Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 1044 zwischen Neudietendorf und Apfelstädt. Gegen 17.10 Uhr beabsichtigte ein 20-jähriger Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge zu überholen und kollidierte dabei mit dem Ford eines 52-Järhigen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt im Gegenverkehr befand. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

