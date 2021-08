Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

L 1030 Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad die L 1030 zwischen Sonneborn und Eberstädt, als er gegen 14.00 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und folglich stürzte. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An dem Zweirad entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

