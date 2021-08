Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Tag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 18.30 Uhr zu einer Brandentwicklung auf einem Wertstoffhof in der Straße 'Am Kesselbrunnen' gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Container brannte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. An dem Container sowie einem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an, eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. (mb)

