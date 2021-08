Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden. Der Unfall ereignete sich gestern gegen 15.45 Uhr in der Lauterbacherstraße. Ein derzeit Unbekannter fuhr in Richtung Ortsmitte und überholte den 17 Jahre alten Geschädigten, der mit seinem Skateboard in die gleiche Richtung unterwegs war. Offenbar aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs scherte der Verursacher knapp vor dem Jugendlichen wieder ein, der durch das Fahrmanöver zu Fall kam. Er verletzte sich und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen PKW im Kombiausführung in den Farben grau, grün oder blau gehandelt haben. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0195954/2021) entgegen. (db)

